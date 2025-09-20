Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября

Фото: SEM VAN DER WAL/EPA/ТАСС

США ожидает положительного исхода переговоров с Турцией, однако детали встречи пока не уточняются.

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении встречи в Белом доме с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий четверг, 25 сентября 2025 года.

«Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — написал Трамп в личном блоге в социальной сети Truth Social.

Американский лидер также отметил, что обе стороны работают над множеством совместных торговых и военных сделок. Речь идет о масштабной закупке самолетов Boeing, крупной сделке по истребителям F-16, а также о планируемом возобновлении переговоров по F-35.

По словам Дональда Трампа, США ожидает положительного исхода переговоров. Детали предстоящей встречи пока не уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили ряд актуальных вопросов, а также урегулирование конфликта на Украине.

