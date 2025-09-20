В Египте украли и переплавили браслет фараона возрастом 3000 лет

Фото: 5-tv.ru

Драгоценность принадлежала правителю Аменемхету.

Египетская полиция расследует кражу и уничтожение уникального артефакта — золотого браслета, которым, как полагают, владел фараон Аменемхет более трех тысяч лет назад. Об этом сообщает Mirror.

По данным правоохранительных органов, браслет исчез из лаборатории реставрации Египетского музея в Каире. Следствие считает, что сотрудница музея достала ценность из сейфа и продала знакомому ювелиру всего за 2750 фунтов стерлингов (311 тысяч рублей). Позже изделие перепродали литейщику, который переплавил древнюю реликвию вместе с другими украшениями.

Артефакт датируется приблизительно 1000 годом до н. э. и представлял собой золотую ленту, украшенную шариками из лазурита — редкого и высоко ценившегося в Древнем Египте камня. По данным египтологов, браслет принадлежал фараону Аменемхету, правившему с 993 по 984 год до н. э.

Власти распространили изображения браслета во всех аэропортах и на пограничных постах, чтобы предотвратить возможную попытку контрабанды. Однако, как заявили официальные лица, изделие уже утрачено безвозвратно.

Четверо подозреваемых — сотрудница музея, ювелир и двое посредников — были арестованы и признались в преступлении. Вырученные от продажи деньги изъяты в пользу государства.

Египетский музей, где хранится более 170 тысяч экспонатов, уже сталкивался с крупными кражами. Так, в 2013 году из музея Маллави исчезла статуя сестры Тутанхамона, датируемая XIV веком до н. э. Тогда удалось вернуть ценность спустя несколько месяцев.

