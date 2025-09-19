Келлог: Европе нужно быть готовой поддерживать Украину без участия США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спецпосланник Трампа сообщил, что Соединенные Штаты вряд ли полностью откажутся от помощи.

Страны Европы должны быть готовы продолжать оказывать поддержку Украине, даже в том случае, если США сократят свою помощь. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в беседе с The Telegraph.

«Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью откажется (от поддержки — Прим. Ред.), но лучше, чтобы Европа твердо стояла на ногах», — заявил Келлог.

Он также отметил, что в настоящий момент государства Европы почти самодостаточны в вопросе военной помощи Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский союз (ЕС) обсуждает способы использования замороженных российских активов для обеспечения Украины кредитом, чтобы укрепить ее военные финансы. В ЕС это намерены сделать в обход Венгрии, так как со стороны страны есть риск наложения вето.

Украина намерена вернуть данный кредит только в случае того, если Россия по завершению конфликта выплатит репарации, которые страна якобы должна Незалежной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.