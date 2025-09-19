Суд отклонил иск Трампа против издания The NYТ на 15 миллиардов долларов

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Жалоба была подана американским политиком по факту клеветы.

Окружной судья Стивен Мерридей отклонил иск президента США Дональда Трампа на 15 миллиардов долларов за клевету и очернение репутации против газеты The New York Times, определив, что он не содержит краткой жалобы для судебного разбирательства. Об этом сообщает издание USA Today.

«Как известно каждому юристу, жалоба — это не публичная площадка для оскорблений и инвектив, не защищенная платформа для выражения гнева в адрес оппонента», — цитирует издание фрагмент из материалов дела.

Также уточняется, что Мерридей хоть и отклонил жалобу, однако разрешил американскому лидеру в течение 28 дней подать повторный иск другой версии.

