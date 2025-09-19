МИД РФ назвал ничтожной резолюцию МАГАТЭ по ядерной безопасности
Резолюция выходит за рамки устава МАГАТЭ и является юридически ничтожной для РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Документ ставит под сомнения территориальную целостность России.
Россия обеспечивает безопасность Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в соответствии с международными обязательствами, несмотря на регулярные нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в МИД РФ.
Таким образом МИД России ответил на принятие инициированной Канадой и Украиной резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», которая была утверждена на 69-й сессии генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В министерстве отметили, что документ носит антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность РФ. Применение гарантий на ЗАЭС станет реальным в том случае, если Россия внесет станцию в список мирных ядерных установок. В данный момент страна такого решения не принимала.
Кроме того, в МИД заявили, что принятая провокационная антироссийская резолюция вышла далеко за рамки устава МАГАТЭ, поэтому является для России политически и юридически ничтожной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые за четыре года встретится с госсекретарем США Марко Рубио на полях ГА ООН.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.