Президент США планирует встретиться с лидером КНР на саммите АТЭС в Южной Корее

Желание провести переговоры политики изъявили во время телефонного разговора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в Южной Корее. Об этом сообщил американский лидер в личным блоге социальной сети Truth Social.

«Я также договорился с председателем Си Цзиньпином о нашей встрече на саммите АТЭС в Южной Корее, о моем визите в Китай в начале следующего года и о том, что председатель Си Цзиньпин также приедет в Соединенные Штаты в подходящее время», — уточнил он.

Также политик добавил, что недавней телефонный разговор с Си Цзиньпином прошел результативно. Политики продвинулись вперед в экономических вопросах, достигли соглашения о продаже социальной сети TikTok в США и обсудили российско-украинский конфликт.

