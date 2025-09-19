Путин: Россия и дальше будет развивать свои Вооруженные силы

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Выпуск по некоторым образцам оружия вырос в 30 раз за короткий срок.

Россия продолжит развитие своих Вооруженных сил, повышая их современность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения машиностроительной компании «Мотовилихинские заводы» в День оружейника в Перми.

Российский лидер отметил, что страна всегда гордилась оборонной промышленностью, и это высокое чувство было ненапрасным.

«Вместе будем делать страну независимой и суверенной», — подчеркнул глава государства, обращаясь к оружейникам Перми.

К тому же Путин добавил, что выпуск по некоторым образцам вооружений за полтора-два года в России вырос в 30 раз.

До этого, 30 августа, Путин увеличил число стипендий для молодых ученых и конструкторов. Глава РФ заявлял, что необходимо создать сопряжение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с гражданским сектором промышленности. Помимо этого, он высказывал мнение о том, что современные технологии размывают границы между ОПК и гражданскими отраслями, поэтому надо оперативно подключать инновации из гражданской сферы к оборонной промышленности.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецучреждение Минобороны РФ начнет заниматься исследованиями в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

