«Я устал бороться»: гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым
Гендиректор «Химпроминжиниринг» Тюнин найден мертвым в Подмосковье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
В салоне автомобиля обнаружена его предсмертная записка.
Генеральный директор АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александр Тюнин найден мертвым в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Тело было найдено возле личного автомобиля предпринимателя в близи подмосковного поселка Кокошкино.
Кроме того, в салоне машины обнаружена предсмертная записка, в которой мужчина уточнил, что устал бороться с продолжительной пятилетней депрессией.
С 2001 по 2013 год Тюнин возглавлял несколько телекоммуникационных компаний. В 2013 он стал исполнительным директором в крупной корпорации по производству композиционных материалов.
В апреле 2016 года предприниматель получил должность гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг». Предприятие занимается инновационными проектами по производству химических волокон и углеродных композиционных материалов.
