Ученые НАСА нашли доказательства существования жизни на Марсе

В том числе были обнаружены следы воды.

Космический марсоход НАСА обнаружил новые свидетельства потенциального существования жизни на Марсе, в том числе воду. Об этом сообщило издание Mirror.

Учеными были найдены 24 минерала в кратере Езеро на Марсе, которые указывают на то, что вулканические породы раньше подвергались воздействию воды. По словам исследователей из Университета Райса, это свидетельствует о том, что в кратере неоднократно возникали условия, гипотетически пригодные для жизни.

«Минералы, которые мы обнаружили в Джезеро, свидетельствуют о множественных, разрозненных во времени эпизодах изменения состава жидкости. Это указывает на то, что в истории Марса было несколько периодов, когда вулканические породы взаимодействовали с жидкой водой», — отметила аспирантка Университета Райса Элеонора Морленд, руководящая исследованием.

Кратер Езеро — область на Марсе шириной 45 километров, где с февраля 2021 года работает марсоход NASA Perseverance. Данные марсохода подтверждают, что этот регион раньше был древним озером и дельтой реки. Для анализа данных команда использовала алгоритм идентификации минералов с помощью стехиометрии (MIST) совместно с инструментом PIXL, который сопоставляет химический состав пород с базой известных минералов.

Первая группа минералов — гриналит, хизингерит и ферроалюмоселадонит — образовалась в горячей кислой воде на дне кратера.

«Эти жаркие и кислые условия были бы наиболее неблагоприятными для жизни. Но на Земле жизнь существует даже в экстремальных средах, таких как кислотные озера Йеллоустоуна, так что возможность жизни не исключается», — уточнила соавтор исследования Кирстен Зибах.

Вторая группа минералов, сформировавшихся в более нейтральной воде, охватывала большую часть кратера. Глинистый минерал миннесотит встречался как на дне кратера, так и в верхней его части.

Третья группа минералов сформировалась в более прохладных и щелочных условиях, которые считаются оптимальными для жизни. Сепиолит, широко распространенный на Земле минерал, был найден по всему кратеру.

Ученые также отметили, что алгоритм MIST помогает создать минералогический архив кратера Езеро, который станет особенно ценным, если образцы пород будут доставлены на Землю.

