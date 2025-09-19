«Они очень сильные»: Лиза Моряк о роли женщин в мире

Фото, видео: © РИА Новости/Воскресенский; 5-tv.ru

Представительницы прекрасного пола даже в одиночку на многое способны.

Женщины, воспитывающие детей в одиночку, способны на многое. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала актриса Лиза Моряк на акции, приуроченной к выходу фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане».

По ее словам, матери поднимают на ноги детей, отлично воспитывая их, даже в условиях неполной семьи.

«Я очень верю в женщин и считаю, что они очень сильные, что способны воспитать прекрасного сына», — отметила артистка.

К тому же она добавила, что родительницы хотя и прививают наследникам истинные ценности, однако полную семью ничто не заменит. Моряк подчеркнула, что необходимо направлять государственную поддержку тем мамам, которые остаются без мужа с ребенком на руках.

«Женщины способны дать малышку очень много правильных ценностей. Я верю в них и мне бы хотелось, чтобы полноценных семей в нашей стране было больше, чтобы была поддержка для неполных семей, где матери воспитывают своих детей в одиночку», — заключила Лиза.

Лиза Моряк замужем за Сариком Андреасяном. В официальном союзе пара с ноября 2022 года. В 2023 году у супругов родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го у них на свет появилась еще одна наследница. Новорожденной дали имя Шарлиз.

