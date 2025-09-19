Воспитательница в Нижнекамске избила ребенка на прогулке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Родители мальчика настаивают на возбуждении уголовного дела.

Глава Следственного комитета взял под личный контроль случай с избиением воспитанника детского сада в Нижнекамске. Сейчас идет проверка.

Поводом послужило видео, на котором воспитательница на прогулке избивает ребенка на глазах у других детей и своих коллег. Она буквально швыряет мальчика на скамейку, а когда тот поднимается — снова наносит ему удары руками и ногами. За всем происходящим наблюдали жители ближайшей многоэтажки.



По некоторым данным, воспитательницу уже уволили, но родители избитого малыша настаивают на возбуждении уголовного дела.

