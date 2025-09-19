Фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka

К январю 2025 года против РФ было введено около 21,7 тысячи ограничений.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила ключевые направления, которые могут войти в 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию ее обращения в Х (бывший Twitter).

По ее словам, новый пакет ограничений, в частности, коснется 118 судов флота. В результате общее число судов, попавших под европейские санкции, превысит 560. Также под рестрикции попадут 45 российских и зарубежных компаний, которые, как утверждает фон дер Ляйен, «оказывали прямую или косвенную поддержку» российскому военно-промышленному комплексу.

Помимо этого, меры затронут банковскую сферу. Еврокомиссия намерена перекрыть финансовые лазейки, которые, по ее словам, Россия использует для обхода ограничений. Вводится запрет на транзакции для большего числа банков как в России, так и в третьих странах. Кроме того, в санкционный список будут внесены иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами, а также ограничены операции организаций в особых экономических зонах.

Также под запрет попадут транзакции в криптовалюте, что, по мнению Брюсселя, должно усложнить обход санкционного режима. Еще одним важным элементом станет снижение потолка цен на российскую нефть — теперь он составит 47,6 доллара за баррель.

Кроме этого, под полным запретом на любые транзакции окажутся крупнейшие энергетические компании «Роснефть» и «Газпромнефть». Также Еврокомиссия планирует распространить ограничения и на нефтяные компании, НПЗ, нефтетрейдеров и нефтехимические предприятия в-третьих странах, включая Китай.

К январю 2025 года против России было введено около 21,7 тысячи санкций, что сделало ее мировым лидером по количеству ограничительных мер. Общая статистика по антироссийским санкциям включает финансовые запреты, эмбарго на экспорт и импорт, ограничения на технологии, запреты на инвестиции и персональные санкции в отношении политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

