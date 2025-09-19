У берегов Анапы завершили очистку дна от мазута

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Полностью завершены работы по сбору мазута, осевшего на морское дно у берегов Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что с 10 по 17 сентября водолазы у причала в Джемете подняли на поверхность последние 443 мешка с нефтепродуктами. Всего за период ликвидации последствий экологической аварии собрали 22 451 мешок мазута — более двух тысяч тонн.

В операции участвовали сотрудники МЧС, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы. Очистка велась на 19 участках — у Анапы, Джемете, Витязево, а также в Темрюкском районе.

Мазут собирали вручную с использованием лопат и специальных установок. За весь период устранения последствий водолазы совершили 21 591 погружение.

В декабре прошлого года в Керченском проливе произошло крушение с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, погиб один моряк. Загрязнение затронуло побережье Краснодарского края и Крыма, где был введен режим ЧС.

Позднее суд обязал владельцев танкеров выплатить компенсации: более 49,5 миллиарда рублей за «Волгонефть-212» и 35,5 миллиарда — за «Волгонефть-239».

