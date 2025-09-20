«Кроссовки пять раз снимали»: Пьеха вспомнил, как выживал в детском доме

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Детство артиста прошло не с золотой ложкой во рту.

Российский эстрадный певец Стас Пьеха поделился воспоминаниями о своем суровом детстве в 1990-х годах. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

По словам звезды, детство прошло не с золотой ложкой во рту. Артист воспитывался в детском доме, и порой ему приходилось участвовать в уличных разборках.

«Мы петербуржцы 1990-х. Конечно, мы не решали какие-то важные вопросы, но на стрелки (уличные разборки. — Прим.ред.) иногда ходили. Грустно вспоминать о том, сколько у меня было друзей и как мы все дружно начинали, и как это все потом рассыпалось. Кто-то в плохую историю попал, кого-то вообще уже нет в живых», — добавил артист.

Так же Пьеха рассказал забавную историю о начале творческого пути, совмещенного с периодом бунтарских времен.

«У меня пять раз снимали кроссовки. Но, благо, я всегда с арматурой бежал, либо ребята прибегали на помощь и нахлобучивали. Так и не сняли с меня кроссовки Adidas Torsion, которые я купил на деньги, заработанные с хора», — с улыбкой упомянул певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Стас Пьеха решил снять фильм о детях 90-х.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.