«У меня нет задачи победить»: SHAMAN оценил свои шансы на «Интервидении»

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сам артист считает, что ему можно уже расслабиться и не переживать.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, уже считает себя победителем международного музыкально конкурса «Интервидение 2025». Об этом музыкант заявил корреспонденту 5-tv.ru после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

По словам певца, он уже считает себя победителем, так как является первым, кого выдвинули представлять Россию на возрожденном после долгого перерыва конкурсе.

При этом Дронов не ставит перед собой цель — занять первое место. В его виде деятельности легко не оправдать эти ожидания, так как музыка — это во многом субъективная вещь.

«Каждый член жюри имеет собственные вкусы, имеет собственное свое музыкальное представление, как должно быть для него лично хорошо, как должно быть плохо. Поэтому задачи — попасть в настроение каждого члена жюри, а там, я уверен, будут профессионалы экстракласса, это не реально сделать», — пояснил SHAMAN.

Он отметил, что судьи конкурса — это тоже люди, поэтому они будут воспринимать выступления участников «Интервидения» так, как чувствуют внутри себя.

«У меня нет задачи победить. У меня нет задачи растолкать участников острыми локоточками. У меня есть задача достойно представить Россию», — заверил Дронов.

Конкурс «Интервидение» проводился в период с 1960-х по 1980-е. Потом был длительный перерыв. А в 2025 году музыкальный праздник решили возродить.

«Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участники «Интервидения» расписались на гитаре представительницы Катара.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.