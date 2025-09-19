Убийственная пропаганда: в чем американское СМИ обвинило Россию

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Сторонник Трампа открыто выступал против военной помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию The Washington Post, где утверждалось, что Россия якобы «использует» убийство сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка в пропагандистских целях.

«Washington Post: „Россия использует убийство Кирка в пропагандистских целях“. Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации (экс-президента США. — Прим. ред.) Байдена „использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях“?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе в 2020 году вызвало масштабные протесты и беспорядки по всей стране. На видео, ставшем символом тех событий, видно, как трое сотрудников полиции удерживают Флойда на земле, один из них придавливает его шею коленом. Мужчина несколько раз повторил «я не могу дышать», после чего потерял сознание и умер в реанимации.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк открыто выступал против военной помощи Украине, называл президента страны Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и подчеркивал, что Крым всегда принадлежал России.

Это не первый случай нападения на политиков, критикующих поддержку Киева. В 2024 году проукраинский радикал совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в результате чего тот оказался в больнице в критическом состоянии. В том же году дважды покушались и на Дональда Трампа, который ставил под сомнение американскую помощь Украине. По данным CNN, Кирк сыграл ключевую роль в электоральной победе Трампа, обеспечив высокую явку молодежи.

