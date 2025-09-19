Участник «Интервидения» из Китая рассказал о сотрудничестве с Витасом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Конкурсант международного музыкального конкурса «Интервиденье» из Китая, певец Ван Си, поделился информацией о сотрудничестве с российским эстрадным певцом Виталием Грачевым, более известным по псевдониму Витас. Об этом музыкант рассказал в интервью ТАСС.

По словам артиста, партнерство с российским исполнителем началось еще пять лет назад, однако из-за санитарных ограничений личная встреча музыкантов не состоялась.

«Наше сотрудничество состоялось в 2020 году. Но из-за ковидных ограничений мы не смогли записать песню вместе, в одно время и в одном месте, поэтому пришлось работать на расстоянии», — уточнил Ван Си.

«Интервидение» — международный музыкальный конкурс эстрадной песни. Изначально он проводился с 1960-х по 1980-е годы. Организаторами выступала Международная организация радиовещания и телевидения. Участие в конкурсе принимали артисты из стран Европы, Центральной Азии, Африки, Америки и других регионов.

Россию в этом году на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) с песней «Прямо по сердцу».

Конкурс пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Победителя, которого выберет международное жюри, ждет приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей.

