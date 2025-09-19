Все еще пахнут: предприимчивая девушка продает носки Егора Крида

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Автор объявления ходит с певцом в один спортзал.

В сети появилось объявление о продаже использованных носков рэпер Егора Крида. По словам разместившей публикацию девушки, предмет одежды артиста она получила от подруги-администратора спортзала, в который тот ходит заниматься. Сама девушка посещает это же заведение, пишет издание «Абзац».

Обладательница носков заявляет, что они действительно принадлежит певцу, и уверяет, что «артефакт» пройдет любую ДНК-проверку. По словам предприимчивой дамы, носки до сих пор сохраняют запах Крида. Она обещает продать их тому, кто предложит лучшую цену. Также в сообщении уточняется, что носки — от Fendi.

«Вдруг тут есть ценители, кому это нужно. Главное — не привораживайте», — написано в объявлении.

Ранее Егор Крид опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что ищет себе жену. Певец рассказао, какими качествами должна обладать его избранница. Прошлые отношения музыканта не складывались, в результате чего он стал страдать от одиночества.



Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.