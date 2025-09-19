Патрушев рассказал о ликвидации экологического вреда в Арктике

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Львов; 5-tv.ru

Для защиты экосистем арктической зоны созданы особо охраняемые природные территории федерального уровня.

Дальнейшее эффективное освоение Арктики неотрывно связано с заботой об окружающей среде. На данный момент в регионе последовательно ведется ликвидация объектов накопленного экологического вреда. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на презентации «Арктического досье» — доклада России в рамках десятилетия в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.

«В Арктической зоне последовательно ведется ликвидация объектов накопленного экологического вреда. В частности, это расчистка территорий, занятых свалками, и восстановление нарушенных земель. Только за 2024 год рекультивация в целом затронула более шести тысяч гектаров земель, в первую очередь в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии. В нацпроекте „Экологическое благополучие“ в Арктической зоне запланированы мероприятия, связанные с формированием современной системы обращения с отходами, сохранением лесов, восстановлением водных объектов и снижением опасных выбросов в атмосферу», — заявил он.

По словам Патрушева, в общей сложности на эти цели предполагается выделить 12 миллиардов рублей. Из ближайших планов в рамках нацпроекта вице-премьер назвал расчистку рек в Красноярском крае, Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Также он отметил, что в 2025 году мероприятия по лесовосстановлению в регионах Арктики охватят почти полмиллиона гектаров.

Помимо этого, было сказано о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина был создан Фонд поддержки природоохранных инициатив. В его рамках в текущем году 15% всех проектов, получивших гранты, направлены на сохранение и изучение природной среды в Арктической зоне.

На данный момент для развития мониторинга состояния окружающей среды в регионе модернизируется наблюдательная сеть Росгидромета. В текущем году правительство страны направило около миллиарда рублей на эту инициативу.

Также ведется обновление научно-экспедиционного флота. Уже к 2028 году должно быть сдано научно-исследовательское судно «Иван Фролов» — один из крупнейших объектов в сфере в том числе будет выполнять задачи в Арктике. В 2025 году правительство поддержало строительство еще одного судна, предназначенного для работы в регионе — «Артур Чилингаров».

Кроме этого, для защиты экосистем арктической зоны созданы особо охраняемые природные территории федерального уровня — порядка 40 миллиона гектар — самый масштабный вклад среди всех Арктических государств. Они помогают сохранять биоразнообразие региона, которое насчитывает почти 20 тысяч видов живых организмов.

По словам Дмитрия Патрушева, Россия продолжит двигаться по пути природосбережения на всех своих территориях. РФ последовательно придерживается Целей устойчивого развития ООН и выступает за укрепление диалога в сфере рационального природопользования.

