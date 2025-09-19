«Актуальная фамилия»: Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Иосиф Пригожин посоветовал SHAMAN поменять псевдоним
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru
Музыкальный продюсер считает настоящее имя артиста шикарным.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал SHAMAN (заслуженный артист РФ Ярослав Дронов — настоящее имя певца) поменять псевдоним. Свое мнение он высказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытой презентации проекта музыканта Антона Лаврентьева и певицы Татьяны Куртуковой «Выше гор».
Продюсер отметил, что он хорошо относится к заслуженному артисту России, но недоумевает, зачем музыкант взял себе творческий псевдоним.
«У него шикарное имя — Ярослав Дронов. Актуальная фамилия, кстати. Я не понимаю, почему он пишет латинскими SHAMAN. Ну, напиши ты тогда на русском языке», — предложил Пригожин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, народный артист России Николай Расторгуев назвал SHAMAN хорошим парнем. Лидер группы «Любэ» считает Дронова свои младшим товарищем.
Оба певца были задействованы в этно-опере «Князь Владимир». Там Расторгуев исполнял роль воеводы Федора, а Дронов воплощал образ самого правителя.
Сейчас SHAMAN занимается подготовкой к международному музыкальному конкурсу «Интервидение». Артист будет представлять Россию.
Музыкальный праздник пройдет в Москве 20 сентября.
