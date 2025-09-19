Приключение длиною в два года: Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

Фото: www.globallookpress.com/ Vincenzo Landi

Знаменитости сделали совместное заявление.

Итальянская актриса Моника Беллуччи и американской режиссер Тим Бертон расстались спустя два года отношений. С таким заявлением они выступили в беседе с агентством AFP.

О причинах разрыва пара никаких подробностей не сообщила.

«С огромным уважением и взаимной привязанностью Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — говорится в их совместном заявлении.

О романе одной итальянского секс-символа и знаменитого режиссера стало известно весной 2023 года, когда папарацци поймали их во время свидания.

Уже летом того же года актриса в ходе интервью поделилась, что влюблена в режиссера. Беллуччи и Бертон познакомились на кинофестивале братьев Люмьер — тогда артистка вручала кинодеятелю премию.

«Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я знаю этого человека. Я люблю его. Теперь я собираюсь встречаться с режиссером. Начинается еще одно приключение», — так актриса в свое время отзывалась о Тиме Бертоне в интервью французскому журналу Elle.

Фанаты знаменитости обрадовались положительным изменениям в личной жизни кумира. По мнению многих, Бертон был отличной парой для Беллуччи. После развода с Венсаном Касселем в 2013 году Моника Беллуччи закрыла тему личной жизни. Она занималась исключительно карьерой, детьми и просто наслаждалась жизнью.

Позднее у нее были тайные романы, сама артистка никогда не комментировала отношения с мужчинами. Бертон расстался с супругой Хеленой Бонем Картер после 13 лет брака в 2014 году.

