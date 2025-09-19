Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ведущая отметила важность бэкграунда исполнителей.

Перед прослушиванием песен на таких масштабных музыкальных конкурсах, как «Интервидение — 2025», важно проникнуться их смыслом. Подробнее о том, как это сделать, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала телеведущая Яна Чурикова после записи специального выпуска программы «Посиделки на Дорожном радио», посвященного «Интервидению».

Помимо простого прослушивания, по словам звезды, она старается вникает в тексты, а также смотрит на критерий авторства и бэкграунд исполнителя.

«Всегда важно, что за личность стоит за песней», — заявила знаменитость.

К тому же прежде, чем прослушать песни, Чурикова переводит тексты. Так она лучше проникается треками.

«Мне нужно понимать, о чем это. Когда мы слушаем конкурсную песню, это немного другой подход», — отметила Яна.

Звезда назвала творчество автора, треки которого считает наиболее попадающими в сердца слушателей.

«Если говорить о песнях, которые мне сейчас кажутся хитовыми, то это, безусловно, прямо по сердцу, композитор Максим Фадеев — мастер участия в международных конкурсах с коллективом „Серебро“. Это понятно русскому уху и это сделано по канонам хита. Это то, что я напеваю», — рассказала Чурикова.

Также она добавила, что элемент интерактивность можно включить в конкурс, но только на финальном этапе, когда станет очевидным общий список песен.

«Ближе к самому конкурсу, когда у нас будет уже весь плейлист, уже будет понятно. Тогда будет наше любимое развлечение: „Давайте нарисуем десятки“. Думаю, что можно будет здесь так развлекаться», — заключила Яна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Фадеев раскрыл, кто победит на «Интервидении».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.