Трамп считает, что только США имеют право вводить пошлины
Трамп: только США имеют право вводить пошлины
Фото: Reuters/Leon Neal
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Американский лидер считает, что другие страны всегда будут мириться с ограничениями, потому что им «некуда деваться».
Президент США Дональд Трамп во время визита в Великобританию заявил, что только Соединенные Штаты имеют право вводить тарифные ограничения, и подчеркнул их значимость для национальной экономики.
По словам американского лидера, пошлины приносят стране триллионы долларов дохода и оказывают положительное влияние на развитие бизнеса.
«Мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае они работают, потому что людям просто некуда деваться», — отметил Трамп на встрече с представителями деловых кругов. На мероприятии также присутствовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Американский президент акцентировал внимание на том, что торговая политика, основанная на тарифных ограничениях, дает ощутимый результат, обеспечивая США экономическое преимущество.
Трамп прибыл в Великобританию 16 сентября в рамках официального визита. Уже на следующий день он встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. В ходе поездки обсуждаются вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в экономической сфере.
Высказывания президента США могут стать сигналом для дальнейшего ужесточения американской торговой политики и усиления давления на партнеров и конкурентов на мировом рынке.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.