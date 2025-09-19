В Японии ученые получили Шнобелевскую премию за камуфляж для коров

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Исследование может вызвать улыбку, но на деле оно гораздо глубже, чем кажется.

Японские ученые стали лауреатами Шнобелевской премии по биологии за работу, посвященную защите коров от укусов слепней с помощью черно-белого «зебрового» камуфляжа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень рады получить данную награду за то, что нам в действительности удалось продемонстрировать то, что кровососущие мухи значительно реже нападают на коров, если те покрыты рисунком из полосок, подобных тем, которые присутствуют на шкуре зебр», — отметил научный сотрудник Национальной организации сельскохозяйственных и пищевых исследований Японии Томоки Кодзима.

Исследование показало, что нанесение черных и белых полос на кожу животных снижает число укусов примерно вдвое. Японская работа базировалась на наблюдениях британских специалистов, которые ранее установили, что узор зебр мешает насекомым точно определить место посадки.

Церемония вручения Ig Nobel Prize проводится ежегодно с 1991 года. С 1999-го премия вручается в десяти категориях, ее цель — отметить исследования, которые сначала вызывают улыбку, но затем заставляют задуматься.

В числе других лауреатов этого года — исследователи, занимавшиеся предпочтениями ящериц-агам в выборе еды, влиянием чеснока в рационе матери на вкус молока, а также изучением поведения летучих мышей и свойств соуса для пасты.

Шнобелевская премия остается одной из самых необычных научных наград, подчеркивая ценность нестандартных идей для практики.

