Из-за глобального потепления на Аляске возник новый остров

Фото: www.globallookpress.com/Konrad Wothe

На сегодняшний день этот регион в большей степени уязвим к климатическим изменениям.

Спутники NASA зафиксировали появление нового острова у побережья Аляски, образовавшегося в результате таяния ледника Алсек. Как показывают снимки, ледник полностью отступил от горы Проу-Ноб, и теперь она окружена водой со всех сторон.

На кадрах видно, что площадь нового острова составляет примерно пять квадратных километров. Формирование произошло еще летом 2023 года, однако именно свежие спутниковые изображения наглядно показали масштабы перемен: в 1984 году ледник огибал гору, а к августу 2025-го он окончательно растаял, оставив ее в изоляции.

По словам специалиста по ледникам Маури Пелто, процесс сокращения и истончения ледников в этом районе продолжается уже десятилетиями и напрямую связан с изменением климата. Ученый напомнил, что в начале XX века ледник Алсек уходил на пять километров западнее, а к середине прошлого века гора Проу-Ноб оставалась под его покровом.

Аляска сегодня считается одним из регионов, наиболее уязвимых к глобальному потеплению. Быстрое таяние ледников здесь влияет не только на рельеф, но и на уровень воды в прибрежных зонах, что может отражаться на экосистемах и жизни населения.

Эксперты отмечают, что появление новых островов подобного типа станет происходить чаще. Это указывает на ускоряющееся влияние климатических изменений, что в будущем может привести к еще более серьезным последствиям для прибрежных территорий.

