«Бесконечные эмоциональные качели»: дочь Тимати занимается с психологом

Бабушка девочки назвала подростка «обезьяной с гранатой».

У дочери рэпера Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, Алисы, появился психолог. Соответствующим видео, на котором представлено занятие со специалистом, поделилась бабушка девочки по отцовской линии, Симона Черноморская, с подписчиками в соцсети.

На кадрах ролика тот самый психолог танцует с Алисой. Мама Тимати подчеркнула, что на решение нанять эксперта повлияло ее собственное эмоциональное состояние.

«Это бесконечные эмоциональные качели, а у меня отвратительный вестибулярный аппарат, и когда твоему терпению наступает предел, ты готов наговорить в ответ все, что думаешь», — подчеркнула она.

Подростка в семье Симона назвала «обезьяной с гранатой». Такое сравнение бабушка объяснила тем, что не знает, чего в очередной раз следует ожидать от девочки. В связи со сложностью характера Алисы, женщина решила прибегнуть к помощи эксперта.

«Я человек очень терпеливый, но с возрастом нервная система истощается, поэтому необходима помощь профессионала. Мы нашли своего, и это лучший психолог для Алисы. Он тонко чувствует подростковую „оголенность“, находит общий язык и талантливо выполняет требования „режиссера“, не забывая при этом о своей основной профессии», — написала мама звездного наследника.

К тому же тем, кто растит детей, Симона напомнила, что иногда следует обдумывать свои реакции в общении с ними.

«Остановись на мгновение и вспомни, что перед тобой ребенок, которому сейчас плохо, и он не умеет это выразить, поэтому хамит, упирается и провоцирует. В ответ он ждет не крика, не злобы, а помощи», — поделилась опытом воспитания Симона.

Старшая дочь российского рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, Алиса, родилась в 2014 году. Наследница учится в Англии, мечтает стать актрисой. Она уже снялась в сериале «Три сестры». Воспитанием Алисы занимается ее бабушка, которая ведет аккаунт девочки в соцсети.

