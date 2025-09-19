До 2%: в Госдуме обсуждают снижение ставок по семейной ипотеке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ее также могут привязать к средней зарплате в каждом регионе.

В Госдуме РФ допустили новое снижение ставки по семейной ипотеке. Глава комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что обсуждается снижение до 12% — при рождении первого ребенка, до 6% — второго, и до 2–4% — третьего.

Аксаков отметил, что дискуссия по этому вопросу пока идет — например, есть предложение сделать ставку при рождении первого ребенка не 12% а 10%.

Как ранее писали «Известия», в России ставку по семейной ипотеке могут привязать к средней зарплате в каждом регионе. Предполагалось, что минимальный процент в некоторых областях опустится на четыре пункта. Как отмечала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, из-за снижения ставок по ипотеке цены на жилье могут умеренно расти.

Глава ЦБ также подчеркивала, что число предложений жилья на рынке увеличивается, так как много домов продолжают вводиться в эксплуатацию.

Программа семейной льготной ипотеки была запущена еще в 2018 году.



