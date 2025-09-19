Рекордные показатели: РФ нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Россия в январе–августе 2025 года значительно увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи, доведя его до 618,7 миллиона долларов — максимального показателя за последние четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской таможни.

В частности, российские компании за восемь месяцев ввезли наибольшее количество автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5–3 литра на сумму 449,9 миллиона долларов и дизельные модели объемом 1,5–2,5 литра на 126,8 миллиона. Меньшие партии составили бензиновые авто объемом 1–1,5 литра (34,2 миллиона) и до одного литра (6,7 миллиона).

Рост импорта почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года демонстрирует повышенный спрос российских потребителей на южнокорейские автомобили и отражает тенденцию к обновлению парка машин внутри страны.

По данным статистики, крупнейшими импортерами южнокорейских автомобилей остаются США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда), при этом Россия заняла 12-е место в глобальном рейтинге.

