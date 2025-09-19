Спецучреждение Минобороны РФ начнет заниматься исследованиями в области РЭБ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Организация ускорит оснащение бойцов современными средствами защиты.

В Минобороны РФ создадут организацию, которая будет заниматься изучением и разработкой средств радиоэлектронной борьбы. Глава ведомства Андрей Белоусов заявил, что создание отдельной структуры ускорит внедрение разработок по перспективным направлениям РЭБ и их поставку бойцам СВО.

«Создание новой организации позволит консолидировать потенциал научной школы в системе радиоэлектронной борьбы, обеспечить гарантированное решение комплекса научно-технических и прикладных вопросов», — отметил министр обороны.

Как ранее сообщало УФСБ по ДНР, своевременное применение РЭБ помогло предотвратить крупный теракт на заправке в Макеевке. Военные подавили средствами радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник, который нес боевой заряд весом более 60 килограммов и груз поражающих элементов.

Применение эффективных средств РЭБ критически важно как для обеспечения безопасности гражданских объектов, так и для защиты бойцов российской армии на передовой от вражеских дронов.



