Сотрудники ФСБ и ФТС пресекли контрабанду 1750 килограммов кокаина

Оценочная стоимость такой партии — более 20 миллиардов рублей.

ФСБ совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ пресекли контрабанду 1750 килограммов кокаина. Партию перевозили в Россию из Латинской Америки. Ее оценочная стоимость — более 20 миллиардов рублей, уточнили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной таможенной службой Российской Федерации пресечена контрабандная акция по доставке особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию морским транспортом», — сказано в сообщении ведомства.

Контрабанда была обнаружена при проверке контейнера с бананами, который прибыл на судне Cool Emerald из Эквадора. Причиной обратить пристальное внимание на груз стало сообщение, поступившее от зарубежных партнеров. В результате сотрудники изъяли полторы тысячи брикетов кокаина общей массой около 1,75 тонны. Из них число вещества — 1515 килограммов.

Изъятая партия могла бы быть продана более чем за 20 миллиардов рублей. Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда наркотических средств в особо крупном размере».

