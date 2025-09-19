Вкусная обманка: чем опасны сахарозаменители

Фото, видео: 5-tv.ru

Подсластители вовсе не так безвредны, как кажутся, и могут провоцировать серьезные заболевания.

Помощь может потребоваться тем, кто вместо обычного сахара использует заменители. Сенсационное расследование провели ученые из Бразилии. Они доказали, что разного рода подсластители ухудшают работу мозга. А еще вызывают онкологические заболевания, инфаркты, инсульты и могут быть опасны для пациентов с диабетом. О сладком яде — корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Восемь лет наблюдений, опытов, клинических тестов — и бразильские ученые шокировали весь мир. Здоровая альтернатива сахару оказалось не такой уж и здоровой. Цена за сладость почти без калорий — ускоренное старение мозга.

«Мы оценили, какое количество подсластителей употребляли люди в еде и напитках. Затем проводили когнитивные тесты каждые четыре года — трижды. Это специальные задания, около 20 минут. Мы оценивали память, беглость речи, и скорость обработки информации», — рассказала сотрудник медицинского факультета Университета Сан-Паулу (FMUSP) Клаудия Кимиэ Суэмото

В эксклюзивном интервью нашему каналу автор этого исследования, доктор Суэмото, рассказала, как его проводили.

Тесты прошли больше 12 тысяч человек в возрасте от 35 до 75 лет. Всех разделили на три группы — низкое, среднее и высокое употребление подсластителей. У тех, кто использовал в рационе больше 200 миллиграммов сахзама в день, это всего лишь одна банка диетической газировки, мозг старел на полтора года быстрее.

«У тех, кто употреблял много подсластителей, снижение когнитивных способностей происходило быстрее, чем должно быть по возрасту. Мы протестировали семь разных подсластителей — шесть из семи вызывают ухудшение работы мозга», — рассказала доктор Суэмото.

Исследовали как синтетические заменители — аспартам, сахарин, ацесульфам калия, так и натуральные — эритрит, ксилит, сорбит и тагатозу. Лишь последний оказался условно безопасным.

Это бразильское исследование — самое масштабное, но не единственное. Американские ученые проводили эксперимент на мышах. Оказалось, самые распространенные сахарозаменители могут вызвать инсульт и инфаркт. Провоцируют образование тромбов.

«Помимо негативного влияния на сердечно-сосудистую систему, могут нарушить, например, микрофлору кишечника. Есть различные данные, которые показывают даже риск возникновения онкологических заболеваний у тех людей, которые постоянно принимают различные подсластители», — рассказала директор по новым продуктам фармацевтической компании Кира Заславская.

Международное агентство по изучению рака уже отнесло аспартам к потенциально канцерогенным продуктам, то есть этот искусственный подсластитель в больших количествах вызывает рак. Долгие годы заменители сахара считались спасением для больных диабетом, они не повышают уровень глюкозы в крови.

«Их разрабатывали, исходя из того, чтобы они никак не взаимодействовали с организмом человека. Но не получилось. Парадоксально, их едят диабетики, чтобы восстановить метаболизм глюкозы, а оказывается, что они могут его нарушить», — отметила врач-кардиолог Мария Чайковская.

Кроме больных диабетом, сахарозаменители добавляют в рацион спортсмены и те, кто борется с лишним весом. Но даже если продукт без сахара — это совсем не значит, что он диетический.

Без сахара, натуральные ингредиенты, правильный перекус — такие слова на этикетках сбивают с толку тех, кто хочет похудеть. Десерт с подсластителем, в 100 граммах — 411 калорий. Шоколадный батончик с сахаром — в 100 граммах 450 калорий. Показатели практически одинаковые.

«На продукте написано „без содержания сахара“, это огромное заблуждение. Почему? Потому что во всех сладких продуктах у нас сахар присутствует в том или ином виде. сахарозаменители конечно, очень вредны для нашего здоровья», — прокомментировала преподаватель пищевого колледжа № 33 Тамара Крамская.

Бразильские ученые, отмечают: они конечно нашли связь между работой мозга и употреблением сахарозаменителей, но понадобятся долгие дополнительные исследования. И пока их ведут, советуют есть все же больше натурального.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.