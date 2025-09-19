Фото, видео: 5-tv.ru

Элитная недвижимость в США управляется компаний, формально не имеющей отношения у украинскому чиновнику и его семье.

У Рустема Умерова, одного из наиболее радикальных чиновников Украины, нашли несколько объектов элитной недвижимости в США.

Американский журналист Джон Дуган, выяснил, что семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны принадлежат три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и несколько вилл неподалеку от Майами.

Всем этим управляет сеть компаний, которые формально не имеют отношения к родственникам Умерова. А общая сумма вложений составляет около восьми миллионов долларов. В самом СНБО эти обвинения опровергли.

Но вот украинский Центр противодействия коррупции намерен выяснить, откуда же у окружения Умерова могли появиться деньги как минимум на восемь тайных резиденций. Как уже прокомментировала новость официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора».

