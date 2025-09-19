«Добрался и до меня»: певица Слава тяжело заболела

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На артистку свалилась череда непростых испытаний.

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, сообщила подписчикам, что заболела. Она опубликовала фото в постели и сопроводила его эмодзи, символизирующими недомогание и вирус.

В коротком посте артистка отметила, что «вирус добрался и до нее». Подробностей своего состояния не уточнила. Подписчики отреагировали поддержали певицу, поклонники переживают за нее — особенно на фоне резкого роста числа заболевших в стране.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России увеличилась на 63,8%. Кроме того, количество новых случаев COVID-19 достигло примерно 15 тысяч за неделю.

Помимо болезни, Слава продолжает переживать разрыв с бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была вместе почти двадцать лет. Сланевская призналась, что окончательно решила расстаться с возлюбленным из-за его постоянной лжи и измен, намереваясь теперь сосредоточиться на себе, творчестве и близких.

Слава призналась, что ее образ жизни далек от идеального и назвать его примерным трудно. Артистка часто посещает ночные клубы и снимает стресс с помощью алкоголя.

