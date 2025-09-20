Ольга Шукшина не стала оспаривать решение суда о правах на произведения отца

Фото: ВКонтакте/Ольга Шукшина/id153271341

Два года назад она обратилась в суд с иском. В качестве ответчика выступала ее родная сестра.

Актриса и младшая дочь звезд советского кино Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина не стала обжаловать решение суда, признавшего недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения отца. Об этом сообщает 5-tv.ru.

«Текущее состояние — вступило в силу, 19.09.2025», — пояснили в суде.

После смерти писателя Василия Шукшина права на все его произведения были поделены между родственниками. При этом Лидия Федосеева-Шукшина передала свою долю старшей дочери — Марии. Ольга Шукшина на протяжении нескольких лет оспаривала договор, заключенный между Лидией Николаевной и Марией в 2019-м. Ранее актриса предлагала признать его недействительным, заявляя, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Этой весной Таганский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Шукшина. По словам адвоката Юлии Вербицкой, Лидия Шукшина считала, что передает свои права в управление, а не отчуждает их в пользу старшей дочери Марии Шукшиной. При этом в документе говорилось совсем другое:

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, финансовых претензий к моей дочери Марии Шукшиной не имею, поскольку регулярно получала от нее свои деньги начиная с 2019 г. С момента подписания нашего договора по авторским правам. Действие соглашения поддерживаю и отказываться не планирую. Согласие было подписано мною по нашему обоюдному согласию 5 марта 2019 года».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лидия Федосеева-Шукшина готовится к собственной смерти.

