«Минимальные коммунальные платежи»: как и где сейчас живет Лерчек

Блогер все еще под домашним арестом, но разместилась в чужом особняке.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уже почти год находится под домашним арестом и временно живет в особняке площадью 1500 квадратных метров, принадлежащем ее подруге. Об этом рассказала мать Лерчек Эльвира Феопентова в социальных сетях.

«Вы знаете, что после развода моя дочь переехала в съемное жилье. На данный момент мы живем в доме подруги Леры бесплатно, оплачивая минимальные коммунальные платежи», — отметила женщина.

По словам Феопентовой, владельцы выставили особняк на продажу, и Лерчек вместе поддерживает порядок на участке, ухаживает за садом и показывает жилье потенциальным покупателям.

Многие интернет-пользователи надеются на скорое освобождение Чекалиной. Блогер не признает своей вины, а в ее защиту публично выступила юрист Екатерина Гордон.

Гордон напомнила, что работала с Лерчек в рамках бракоразводного процесса с Артемом Чекалиным. По словам юриста, в тот период на Лерчек оказывали давление адвокаты бывшего мужа и следователь, что вынудило блогера отказаться от сотрудничества с ее командой.

Она отметила, что продление ареста стало для нее тревожным сигналом. Гордон подчеркнула, что подобные решения особенно тяжело сказываются на многодетных матерях, которые, по ее мнению, не должны нести столь суровое наказание.

Юрист в своем блоге заявила, что во многих случаях женщины не вовлечены в схемы мужей и лишь формально подписывают документы. По ее словам, такие действия нельзя приравнивать к тяжким преступлениям.

В завершение Гордон эмоционально призвала суд и следствие проявить снисхождение к Чекалиной и другим женщинам в схожих ситуациях. Она подчеркнула, что чрезмерные наказания ломают судьбы детей и призвала дать Лерчек возможность вернуться к семье.

