«Используется для вреда»: в Госдуме предложили отключать интернет на выходные

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициатива вызвала бурную реакцию: пока одни говорят о заботе о здоровье, другие — об абсурдности.

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил отключать интернет в России на неделю или хотя бы на выходные ради сохранения здоровья граждан. Об этом сообщает издание «Абзац».

Парламентарий пояснил, что интернет действительно удобен для поиска информации, однако в большинстве случаев приносит вред: портит зрение, негативно сказывается на нервах и способствует развитию игромании. Он подчеркнул, что чрезмерное увлечение онлайн-играми может доводить людей до психических расстройств.

«На 70% интернет используется для вреда своему собственному здоровью, потому что люди сидят там часами, сутками, годами, портят себе зрение и нервы. Игроманией, например, занимаются миллионы человек, причем они не просто играют, а делают это на деньги. Эта самая игра доводит людей до сумасшедшего дома», — размышляет депутат.

По данным опроса kp.ru, в котором приняли участие 3,7 тысячи человек, около трети россиян проводят в интернете более шести часов ежедневно. Еще 31% признались, что проводят в сети от трех до шести часов, а примерно 30% — по одному-три часа в день. Лишь 6% опрошенных отметили, что почти не пользуются интернетом.

К инициативе Арефьева его коллеги отнеслись скептически. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил в беседе с Газета.ру, что в преклонном возрасте депутат может и вовсе отказаться от интернета, но для большинства россиян он необходим и днем, и ночью, поскольку связан с работой и общением. Он отметил, что интернет является неотъемлемой частью жизни современного общества.

Вместе с тем Свинцов признал, что молодежь действительно проводит слишком много времени в Сети. По его словам, Россия будет постепенно вводить ограничения на пребывание несовершеннолетних в социальных сетях и онлайн-играх, следуя опыту Китая, Австралии и ряда европейских стран. Однако, как уточнил парламентарий, ограничений на использование интернета для взрослых граждан вводить не планируется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.