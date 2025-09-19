«Неописуемо благодарны»: Карл III может посетить США по приглашению Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Pool/i-Images

Британские монархи сами недавно встречали у себя в гостях главу Белого дома.

Президент США Дональд Трамп планирует пригласить в Штаты короля Великобритании Карла III. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, британский монарх с супругой могут нанести ответный визит в США после того, как приняли у себя в гостях американского лидера.

Сообщается, что вероятным поводом для посещения Вашингтона королевской семьей станет празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Но официального плана визита Карла III и его жены Камиллы в США пока нет.

Трамп же проведенным в Великобритании временем остался доволен.

«Мы неописуемо благодарны за впечатляющую честь вчерашнего государственного визита в Виндзорский замок, организованного Его Величеством королем и королевой Камиллой. Это два фантастических человека. Мы никогда этого не забудем», — поделился впечатлениями глава Белого дома.

Он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, осмотрел почетный караул и стал свидетелем пролета «Красных стрел». Вечером был проведен государственный банкет, который посетили 160 гостей из мира политики и бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп отказался от особого коктейля, приготовленного королевской семьей.

