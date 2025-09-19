Вредные советы: какие фото нельзя использовать для документов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В соцсетях расходятся лайфхаки с рекомендациями воспользоваться ИИ для получения идеального снимка.

Стать красивее на фото для паспорта у россиян не получится. Как рассказали в МВД, отретушированные изображения могут стать причиной для отказа в приеме документов. Уплаченную госпошлину в таком случае не вернут.

Сейчас в интернете расходится лайфхак с советами об использовании нейросетей для получения идеального снимка. Но любоваться им можно будет лишь на страничке в соцсети. Только с начала года из-за желания выглядеть на фото в документе лучше, чем в жизни, паспорт не смогли получить более трех тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что заселение в российские отели по водительским правам и загранпаспорту может стать реальностью. Проект постановления правительства РФ о правилах предоставления гостиничных услуг сейчас проходит стадию обсуждения. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В постановлении также прописано, что регистрация «может происходить при идентификации и (или) аутентификации с помощью единой биометрической системы».

