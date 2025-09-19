Странный ингредиент: в составе молочки четырех производителей нашли говяжий жир
В составе молочной продукции четырех производителей нашли говяжий жир
Фото, видео: 5-tv.ru
Творог, кефир и масло поставляли в торговые сети и соцобъекты.
В их составе обнаружили растительные компоненты и говяжий жир. «Известиям» удалось выяснить, что это не первый раз, когда фальсификат находят в продукции Внуковского комбината», «Велды», «Кубаньрус» и компании «Дары Молока».
Молочку поставляли в крупные торговые сети и соцобъекты Теперь общество защиты прав потребителей обратилось в Генпрокуратуру с просьбой запретить производство и продажу некачественных товаров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как просроченным продуктам в супермаркетах дают вторую жизнь. Отправляют их на собственные производства, и там из того, что уже «пропало», готовят блюда для отдела кулинарии. То, что на полке выглядит привлекательно, может нести смертельную угрозу.
У технологов даже есть специальный термин: сомнительная свежесть. Либо подпортившиеся продукты, либо те, у которых срок годности заканчивается.
