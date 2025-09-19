Ким Чен Ын руководил испытаниями беспилотников в КНДР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава Северной Кореи высказался о необходимости ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.

В Северной Корее под руководством главы государства Ким Чен Ына состоялись испытания беспилотников, которые были разработаны в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, глава КНДР ознакомился с работой разведывательных дронов и ударных беспилотников серии «Крымсон». Подчеркивается, что Ким Чен Ын остался доволен тестированием возможностей беспилотных вооружений, при этом высказался о необходимости ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.

Глава Северной Кореи также подписал проект, который отражает организационно-структурные меры по дальнейшему увеличению и усилению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники.

До этого, в начале сентября, КНДР создала твердотопливный двигатель высокой тяги для межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19».

