Прощай, тепло: какая погода ожидает столицу 19 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В скором времени в Москве начнет действовать антициклон.

Пятница станет самым холодным днем уходящей недели. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Гидрометцентра, 19 сентября Москву ожидает облачность и временами кратковременный дождь.

Температура воздуха не поднимется выше +16–18 градусов, однако из-за дождей будет ощущаться на несколько градусов прохладнее. Москвичам синоптики рекомендуют с собой брать зонтики.

Ночью столбики термометров опустятся до +10 градусов тепла.

При этом жителей Подмосковья ожидает комфортная температура воздуха: днем будет от +14 до +19 градусов, а ночью — до +7.

Однако уже в воскресенье, 21 сентября, в Москве начнет действовать антициклон, поэтому воздух прогреется до приятных + 24 градусов.

