Глава Роскомнадзора назвал агрессию против россиян в интернете системной
Руководитель ведомства также напомнил о деятельности «групп смерти».
Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что после начала спецоперации на Украине агрессия против граждан в РФ приобрела системный характер. Об этом он рассказал в ходе интервью с «Известиями».
Руководитель Роскомнадзора также рассказал о трагических последствиях деятельности «групп смерти». По его словам, примерно десять лет назад кураторы суицидальных сообществ занимались распространением опасного контента, затем провоцируя детей в игровой форме выполнять задания, где финальным этапом становилось самоубийство.
Чтобы оперативно начать закрывать «группы смерти», ведомство наладило отдельный мониторинг в интернете суицидального контента. Роскомнадзором было заблокировано или удалено порядка 493 тысячи подобных материалов. При этом в законодательство РФ ужесточило уголовную ответственность за создание подобных сообществ.
