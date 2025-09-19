Глава Роскомнадзора рассказал о развитии цифрового суверенитета в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

При разработке приложения MAX главной задачей являлось обеспечение комфорта и безопасности граждан.

Глава Роскомнадзора Андрей Липов в интервью с «Известиями» рассказал о понятии цифрового суверенитета, его развитии в России, а также назвал страны, способных его поддержать.

По словам государственного деятеля, цифровой суверенитет представляет собой сети, связи, вычислительные мощности, которые служат на благо гражданам, бизнесу и государству.

В России элементами цифровой системы являются отечественный поисковик, приложения, соцсети, видеоплатформы и национальный мессенджер MAX, который разрабатывался с приоритетной задачей обеспечить комфорт и безопасность гражданам.

По мнению главы Роскомнадзора, далеко не каждая страна способна создать и поддержать цифровой суверенитет высокого уровня.

«Стран, обладающих таким полноценным цифровым суверенитетом, — единицы, их даже меньше, чем государств с ядерным оружием. Это Россия, США, Китай», — добавил Липов.

Он добавил, что в России, в отличие от США и Китая, мобильные телефоны с национальной мобильной операционной системой массово пока не производятся. Однако это серьезная задача, которую активно решают.

