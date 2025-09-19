Высокие отношения: у актера Ильи Деля сломан позвоночник после падения из окна

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Это уже второй случай госпитализации артиста за год.

Героем новой криминально-любовной драмы стал актер Театра имени Ленсовета Илья Дель. История крайне странная. Он выпал из окна квартиры той самой возлюбленной, которая пять месяцев назад пырнула его ножом в грудь. Тот конфликт паре вроде как удалось пережить, но вот что случилось в этот раз, выяснял корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Актер Театра имени Ленсовета Илья Дель глубокой ночью выпал из окна третьего этажа квартиры в самом центре Петербурга. В этом доме живет его возлюбленная — актриса Александра Дроздова. От комментариев она отказывается и общается с нами только через дверь.

Соседи, похоже, уставшие и от выходок жильцов, и от пристального внимания прессы, с журналистами не церемонятся. Зато о возможных обстоятельствах со знанием дела рассуждает художественный руководитель театра.

«Насколько я знаю, что он пьяный, то ли вывалился из окна, то ли его выбросили из окна, и что у него перелом позвоночника. Вот это просто катастрофа. Вот бывает, это вот это русское пьянство, к сожалению. Его не миновала такая страшная актерская болезнь эта», — рассказала художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

Наш источник эти слухи опровергает. По его данным, Дель в момент падения был трезв. А вот информация о серьезных травмах подтверждается. У актера действительно перелом позвоночника, он перенес операцию и сейчас находится в палате интенсивной терапии Мариинской больницы. За этот год Дель оказывается там уже второй раз. В апреле его привезли туда на скорой после того, как возлюбленная — все та же Александра Дроздова — нанесла ему удар ножом в грудь. Пробитое легкое и реанимация — эту любовную драму обсуждал весь Петербург.

В суде актриса заявляла, что так она защищала себя и ребенка. Но Дель утверждал, что она немного преувеличивает и причина конфликта в другом. Так или иначе, артист простил свою вторую половину.

На радость актеру, Дроздову отправили под домашний арест. И влюбленные, забыв обиды, продолжили встречаться.

«Он опять с этой же девицей, которая его пырнула ножом, что из ее же квартиры он упал. То есть он продолжил с ней встречаться с этой вот девицей, которая пырнула ножом. Это такая, знаете, криминальная обстановка. Видимо, оба нездоровы», — отметила Лариса Луппиан.

Пылкость чувств Илья Дель отлично воплощает на сцене. А затем переносит в реальную жизнь. На нездоровые отношения указывают и знакомые Ильи. Они утверждают, что каждый его роман был чересчур страстным.

«Понять, что там было у них невозможно, потому что на все вопросы мои, ну, мать ее отвечала, что он совершенно, ну, что он совершенно сумасшедший, то есть он великолепный актер, гениальный актер, действительно тонкий и выдающийся, но по-человечески она просто говорит, что это ужас, и об этом не хочется говорить», — поделилась знакомая Ильи Деля Надежда Кожевникова.

Сам Дель уже пришел в себя и вышел на связь с поклонниками. В Театре Ленсовета в это время снова вынуждены перекраивать репертуар и искать ему замену. А следователям предстоит выяснить, что на этот раз произошло в семье петербургских «интеллигентов».