Более 2 млн особо опасных материалов в интернете было выявлено с 2020 года

За пять лет в Интернете было выявлено более двух миллионов единиц контента, содержащих особо опасную информацию. Об этом заявил в интервью «Известиям» руководитель Роскомнадзора Андрей Липов.

По его словам, основные преступления в Сети совершаются в отношении самых уязвимых групп населения — против пожилых граждан и детей. Только за первое полугодие 2025-го по требованиям Роскомнадзора удалено более 425 тысяч единиц противоправного интернет-контента, который содержал детскую порнографию, пропаганду наркотиков, экстремистские материалы и фейки.

Помимо выявленных незаконных материалов, было также удалено или заблокировано практически два миллиона единиц контента. Это пронаркотические материалы (648 тысяч), детская порнография (411 тысяч), экстремистские и террористические материалы (397 тысяч), а также суицидальный контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и ЛГБТ*-контент (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Глава Роскомнадзора отметил, что в настоящее время большинство преступлений информационного характера совершаются с использованием иностранных интернет-приложений.

