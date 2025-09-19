Франция в огне: протесты против Макрона переросли в массовые столкновения

Фото, видео: Reuters/Stephane Mahe; 5-tv.ru

Париж и крупнейшие города охвачены беспорядками. Полиция применяет газ и дубинки, толпы блокируют дороги и вокзалы.

Самое интересное — это, конечно, последствия протестов во Франции. Кто-то уверен, что своего места лишится только что назначенный премьер-министр Себастьен Лекорню. Другие считают, что такими методами можно свалить даже президента Франции Эммануэля Макрона. Европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин попытался оценить ситуацию со стороны, но оказался в самой гуще событий.

Вся Франция на ногах и кулаках. День блокад и неповиновения завершается кровавым побоищем в Париже. Сначала избивают — потом задерживают.

Столица Франции окутана полицейским насилием и удушающими облаками. Полиция прицельно выпускает по толпе обоймы слезоточивого газа. Число раненых с обеих сторон множится. Не согласен с политикой Макрона — получай.

«Его (одного из протестующих. — Прим. ред.) ударили дубинкой или чем-то еще», — рассказала участница манифестаций.

Акция протеста, которая изначально начиналась под лозунгом «Блокируй все», заканчивается призывами громить все и поджигать. Весь день Пятая республика именно полыхала протестами. Уличные сражения в Лионе и Нанте. В Париже практически без боя пало министерство экономики и финансов — источник не благ, а только народных бед.

Для пресечения забастовок в города зашла тяжелая бронетехника и водометы, но несмотря на это толпа бесстрашно распевает новый гимн революционного сопротивления властям — Эммануэль Макрон, мы и тебя снесем.

Блокировки автомагистралей, саботаж в энергетике и на железных дорогах, рядом с вокзалами жгут костры. Не открылись аптеки, врачи и учителя не вышли на работу; да и куда идти, если даже их ученики на баррикадах — вход в один из парижских лицеев перекрыли мусорными баками.

«Мы пришли сюда, потому что протестуем против правительства. Каждый делает то, что хочет», — заявил один из протестующих.

А что еще остается, когда в стране меняются только премьер-министры и больше ничего. Профсоюзы насчитали от 800 тысяч до миллиона демонстрантов на улицах.

«Трудовой мир сегодня действительно находится в позиции силы. Вы не сможете утвердить новый бюджет исключительно на основе урезаний. Да, мы понимаем, что дефицит нужно сокращать, но это нельзя делать только за счет трудящихся, мужчин и женщин», — заявила генеральный секретарь CFDT (Французская демократическая конфедерация труда) Мариз Леон.

Полный коллапс страны в ответ на провальную экономическую политику. И новый премьер Лекорню, кажется, ничего нового не привнесет, макронист, которых еще поискать, хотя он уже отреагировал на беспорядки готовностью «начать диалог». Но вряд ли выполнит главное и по сути уже единственное требование толпы — президента в отставку. Или Пятая республика все сильнее будет погружаться в эту поистине революционную агонию.