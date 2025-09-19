Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Политик курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности заместителя главы государства. Соответствующий документ опубликован 18 сентября на официальном ресурсе правовых актов.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации», — сказано в документе.

Козак курировал работу управлений по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, отвечая за политику в отношении стран постсоветского пространства, в том числе Украины. Также замглавы администрации президента представлял Россию на переговорах об урегулировании конфликта на Украине в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина).

Политик занимал пост с января 2020 года и входил в число ближайших соратников Владимира Путина, поэтому решение о его уходе принимал лично президент РФ.

В среду, 17 сентября, Дмитрий Козак написал заявление об уходе по собственному желанию и собирался встретиться с коллективом. Позже, 18 сентября, Дмитрий Песков подтвердил отставку чиновника.

В настоящее время Козак рассматривает различные предложения перехода в бизнес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла встреча Путина с представителями парламентских фракций.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX