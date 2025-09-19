«Тюльпан» разгромил вражеский пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Благодаря мобильности и огромной мощности боеприпасов самоходный миномет эффективно поражает цели на расстоянии до 19 километров.

Расчет 240-мм самоходного миномета «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале на 5-tv.ru.

Получив от разведывательного дрона координаты цели, минометчики оперативно заняли огневую позицию. Самоходный миномет «Тюльпан» точными выстрелами уничтожил вражеский пункт управления БПЛА.

Эффективность миномета «Тюльпан» обусловлена его мобильностью и большой мощностью боеприпасов. Его способность вести огонь на дальность до 19 километров делает его высокоэффективным средством для уничтожения защищенных командных пунктов и укрепленных позиций, недоступных для обычной артиллерии.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

