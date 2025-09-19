Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллеристы ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника.

Расчеты гаубицы «Мста-Б» Ульяновского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Средствами воздушной разведки в одном из населенных пунктов на правобережье реки в подвалах полуразрушенных зданий были обнаружены пять пунктов управления беспилотной авиацией и места скопления личного состава ВСУ. Их координаты были немедленно переданы расчетам артиллерийских орудий, рассредоточенных вдоль левого берега Днепра.

Было принято решение на точечное уничтожение пунктов управления БПЛА и мест скопления личного состава ВСУ высокоточными корректируемыми боеприпасами «Краснополь» при корректировке и фиксации поражения целей разведывательным дроном.

Артиллеристы в считанные минуты развернули орудия, рассчитали координаты для стрельбы и точными выстрелами успешно поразили все цели.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

