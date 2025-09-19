«Нормально наклянчили»: Захарова высказалась о недвижимости семьи Умерова в США

Захарова: под лозунгом защиты от РФ Умеров наклянчил жилье в США

Изначально недвижимость приобреталась на средства, собранные под предлогом «защиты Европы от агрессора».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала расследование о восьми элитных объектах недвижимости в США, принадлежащих семье секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.

Она подчеркнула, что изначально эта недвижимость приобреталась на средства, собранные под предлогом «защиты Европы от агрессора».

«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — высказалась Захарова.

По данным Центра противодействия коррупции Украины (ЦПК), родственники экс-министра обороны Рустема Умерова распоряжаются восемью объектами недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна квартира в Нью-Йорке и четыре виллы в районе Майами.

Управление недвижимостью осуществляют жена Умерова Лейла, его отец, брат и дети. По информации ЦПК, одна из вилл во Флориде связана с компанией, которая ежегодно приносит Лейле Умеровой доход свыше 1 миллиона гривен, что составляет около 24 тысяч долларов.

